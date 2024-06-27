İYİ Parti Kocaeli İl Başkanı Nusret Acur, geçtiğimiz günlerde Genel Merkez Yönetim Kademesinde Bölge Koordinatörü olarak görev alacağını belirterek görevi bıraktığını açıkladı. Acur’un il başkanlığı görevini bırakmasının ardından, Kocaeli İl Başkanlığı görevine 31 Mart Yerel Seçimlerinde Parti’nin İzmit Belediye Başkan Adayı olan Av. Mehmet Kamil Şirin atandı. Bugün gerçekleştirilen TBMM Grup toplantısının ardından devir teslim töreni yapıldı. İYİ Parti Kocaeli İl Başkanı Av. Mehmet Kamil Şirin ve beraberindeki heyet, grup toplantısının ardından Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu, Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan ve Yerel Yönetimler Başkanı Cumali Durmuş ile bir araya geldi.

Kaynak: İGFA