İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Aslan ve beraberindeki heyet, Yozgat Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Erkekli’yi ziyaret etti.
Ziyarette, Genel İdare Kurulu Üyesi Fatih Koca, Genel Merkez Disiplin Kurulu Sekreteri Av. Hatice Kayalı, İYİ Parti Yozgat İl Başkanı Mustafa Görkem Taştan, Merkez İlçe Başkanı Raşit Coşkun ve Merkez İlçe Yönetim Üyesi Hasan Koçer de yer aldı.
Heyet ile Erkekli arasında Yozgat ve bölge ekonomisine ilişkin değerlendirmeler yapılarak karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.
Erkekli, nazik ziyaretlerinden dolayı İYİ Parti heyetine teşekkür etti.
Kaynak: Haber Merkezi