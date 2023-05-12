Millet İttifakı Açık Hava Toplantısı için Yozgat’a gelen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İYİ Parti ARGE Başkanı Profesör Dr. Taner Demirer’i sahneye davet ederek, “Yozgat’ı bakansız bırakmayacağız” dedi.
İYİ Parti Toplumsal Politikalar Başkan Yardımcısı, hemşehrimiz Prof. Dr. Taner Demirer’e milletvekilliği listelerinde yer verilmemesinin ardından, Demirer’in yeni kabinede görev alacağı siyasi kulislerde konuşuluyordu.
İYİ Parti Lideri Akşener, kulislerde konuşulanlara son noktayı koydu. Açıklamasının sonunda, Demirer’i sahneye çağırıp, elinden tutarak, “Yozgat’ı bakansız bırakmayacağız” dedi. Akşener, tüm Yozgatlıların huzurunda Demirer’e bakanlık müjdesini verdi. Yasin Nazım Kayhan
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