İl Müftülüğü yetkililerince yapılan açıklamada Türkiye Diyanet Vakfı’nın adını kullanarak sahte bağış talepleri yapıldığı söylendi.

Yetkililer tarafından, Türkiye Diyanet Vakfı adına vatandaşla irtibat kurmaya çalışan dolandırıcılara itibar etmemek gerektiği belirtildi.

DOĞRU ADRESİ PAYLAŞTILAR

Yetkililerce yapılan açıklama şu şekilde: “Türkiye Diyanet Vakfının adını kullanarak sahte site ve sosyal medya platformlarından kurban bağışı talep edildiği tespit edilmiştir. Türkiye Diyanet Vakfı adına sizinle irtibat kurmaya çalışan dolandırıcılara kesinlikle itibar etmeyin. Doğru bilgi için resmi hesaplarımızın takip edilmesini önemle rica ederiz. Resmi web adreslerimiz tdv.org ve bagis.tdv.org'dur.”

“VEKÂLETLE KURBAN DEVAM EDİYOR”

Yetkililer, bu yıl vekâlet yoluyla kurban kesim bedellerinin yurt içinde 5 bin 950 lira, yurt dışında ise 2 bin 750 lira olarak belirlendiğini hatırlatarak Yozgat’ta da kurban bağış stantları açtıklarını bildirdi.

Yetkililer, şöyle devam etti: "Vekaleten bağış yapmak isteyenler 'tdv.org' ve 'bagis.tdv.org' adreslerinden online bağış ve TDV Mobil Bağış uygulamasından kurban bağışında bulunabilecekleri gibi il ve ilçe müftülükleri, TDV şubeleri, din görevlileri, tüm PTT şubeleri ve bankalar aracılığıyla da bağışta bulunabilirler. Yurt dışında yaşayan hayırseverlerimiz ise din hizmetleri müşavirlikleri, ataşelikleri, koordinatörlükler ve bu ülkelerdeki cami dernekleri ile din görevlileri vasıtasıyla kurban vekâletlerini vakfımıza emanet edebilirler."

Bağış yapmak isteyenlere son günü hatırlatan yetkililer; bankalar için son gün 27 Haziran olarak açıklarken müftülükler için ise son günün 28 Haziran olduğunu söyledi. Melike Aslı Arslan