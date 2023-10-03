Başkan Yalçın, itfaiye ekiplerinin fedakarca çalışmalarını takdir ederek İtfaiyeciler Haftası'nı kutladı.

Başkan Yalçın, itfaiye personelinin gece gündüz demeden mesai mefhumu gözetmeksizin vatandaşların güvenliği için çalıştığını vurguladı.

Pandemi dönemi, sel felaketleri, yangınlar ve depremler gibi zorlu koşullara rağmen Akdağmadeni Belediyesi itfaiye personelinin görevlerini başarıyla yerine getirdiğini ifade eden, Başkan Yalçın, “itfaiye personelinin sadece yangın söndürmekle kalmayıp trafik kazalarında ilk müdahale ve kurtarma gibi önemli görevleri de üstlendi. Belediye olarak İtfaiye Amirliği'ni geliştirmeye devam ettiklerini ve personelleri teknik eğitimlere gönderdik. İtfaiye ekipmanlarını yenileme çabalarımız sürüyor” ifadelerini kullandı.

İtfaiye personeli ise, Başkan Yalçın'ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, görevlerini en iyi şekilde sürdürmeye devam edeceklerini belirttiler. (Haber Merkezi)