Aydın'ın Nazilli ilçesinde, Fatma Gezgin ve 2 çocuğu olan Deniz ve Toprak Gezgin’in yaşamını kaybettiği yangına ilişkin yürütülen soruşturma da tutuklanan itfaiye personeli Turgay Gezgin, cezaevinde intihar etti. Gezgin kendi canına koğuştaki ranzaya asarak kıydığı öğrenildi.

Telefon İncelemesinde Dikkat Çeken Hamle

Yangının yalnızca yatak odasında çıkması ve başka bir odaya sıçramaması şaşırtıcı bulununca, güvenlik güçleri savcılığın talimatıyla inceleme başlattı. Güvenlik kamerası kayıtlarına göre, yangın’dan sonra fenalaşarak bayılan Turgay Gezgin’in olaydan kısa bir zaman önce eve girip çıktığı öğrenildi. Ayrıca, hayatını yitiren Fatma Gezgin’in telefonu incelendiğinde, yangından önce telefondaki mesajlar ve diğer bazı kayıtların silindiği bildirildi.

Olaydan 10 Gün Sonra Nişanlandı

Tüm veriler şüpheli olmasından sonra Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Cumhuriyet Savcılığı'nın desteğiyle katil zanlısı Turgay Gezgin ve gerçekleşen olaydan 10 gün sonra nişanlandığı bilgisi alınan sevgilisi F.T.'yi takip etmeye başladı. Yapılan tüm çalışmalardan sonra polis ekipleri, iki ayda bütün detaylar öğrenildi.