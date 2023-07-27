SORGED’in herkese büyüyerek ve öğrenerek deneyimler yaşama fırsatı veren ve her şeyden önce farklı geçmişe sahip insanlarla tanışma fırsatı veren bir dernek olduğunu söyleyerek bir blog yazan Giulia Molito, projenin 1 ay sürmüş olsa da kendisi için çok önemli olduğunu bildirdi.

Bunun üzerine SORGED Yönetim Kurulu Başkanı Halil Uğuz ise, “Gönüllümüze teşekkür ediyor, bundan sonraki hayatında başarılar diliyoruz” dedi.

Giulia Molito blog yazısında şu ifadelere yer verdi: “Sorgun'da ‘Ben Spor Gönüllüsüyüm’ adlı projeye katıldım. Bu deneyim sadece 1 ay sürmüş olsa da benim için çok önemliydi çünkü kişisel olarak gelişmemi ve Türk kültürünü tanımamı sağladı. Düzenlenen çeşitli spor aktiviteleri bize farklı sporları deneme ve farklı sporlardan keyif alarak birbirimizi tanıma fırsatı verdi. Özellikle trekking ve oryantiring gibi aktiviteler sayesinde doğayla iç içe, kirlenmemiş yerleri keşfetme fırsatı bulduk. Ayrıca, çevre ve bölge ile ilgili etkinlikler ve grup çalışmaları düzenleyerek, küçük eylemlerin büyük değişimlerin işareti olduğu konusundaki duyarlılığı artırmaya çalıştık. Örneğin, kanvas çanta hediye ederek insanları plastik kullanımını azaltmaya teşvik ettik. Bu proje sayesinde hem İngilizcemi geliştirdim hem de Türkçe birkaç kelime öğrendim. İngilizce dersleri sıkıcı gelse de en güzel anlarımdan biriydi. Gerçekten de dersler sadece etkileşim ve öğrenme için değil, aynı zamanda Türk kültürünü keşfetmek için de önemliydi. Özellikle oyunlar sayesinde Türk kültürü, gelenekleri hakkında daha fazla bilgi sahibi olduk ve ne kadar açık, arkadaş canlısı ve misafirperver olduklarını keşfettik. SORGED, herkese büyüyerek ve öğrenerek bu deneyimleri yaşama fırsatı veren ve her şeyden önce farklı geçmişe sahip insanlarla tanışma fırsatı veren bir dernektir. Bu deneyimin anılarını her zaman taşıyacağım ve herkese Türkiye'ye gitmelerini tavsiye edeceğim. Bu büyük ailenin bir üyesi olduğum için kendimi şanslı sayıyorum” ifadelerini kullandı. Melike Aslı Arslan