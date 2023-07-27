Yapılan arama neticesinde 18 bin adet bandrolsüz makaron ve 21 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada; “Kaçakçılık suçları ile mücadele kapsamında KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde Boğazlıyan ilçesinde kaçak tütün satışı yaptığı tespit edilen işyerinde yapılan aramada 18 bin adet bandrolsüz makaron, 21 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi. Şüpheli şahıs hakkında 5607 SKM kapsamında adli ve idari işlem başlatılmıştır” ifadelerine yer verildi. Alpaslan Demir