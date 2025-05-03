Doğa fotoğrafçısı Mehmet Doğan tarafından kaydedilen muhteşem doğa fotoğrafları takipçilerden tam not aldı.

Doğan tarafından çekilen olağanüstü görüntüler vatandaşlar tarafından, “Yozgat’ta böyle yerler var mı?” dedirtti.

Yozgat’ın ilçesi olan Akdağmadeni, zengin ormanları ve doğal güzellikleriyle her mevsim farklı bir manzara sunarken Doğan tarafından çekilen görüntüler de bu güzellikleri tüm Türkiye’ye tanıtma amacıyla önemli rol oynuyor.

İsviçre Alpleri’ni andıran manzaralara ev sahipliği yapan Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesi, doğaseverleri ve fotoğraf tutkunlarını kendine hayran bırakıyor.

Doğa fotoğrafçısı Mehmet Doğan tarafından objektiflere yansıyan bölgeye ait görüntüler, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Her mevsim farklı bir yüzünü sergileyen bölge, özellikle ilkbaharda sunduğu doğa şöleniyle kartpostallık kareler sunuyor.

İç Anadolu Bölgesi’nin en büyük ormanlık alanlarından birine sahip olan Akdağmadeni, yaklaşık 92 bin 246 hektarlık genişliğiyle bölgenin akciğeri konumunda. Sarıçam, ardıç, meşe, yabani fındık ve palamut gibi çok sayıda ağaç türüne ev sahipliği yapan bu doğal alan, flora ve fauna açısından da oldukça zengin.

Yalnızca bitki örtüsüyle değil, yaban hayatıyla da dikkat çeken Akdağmadeni ormanları; kızıl geyik, vaşak, ayı, kurt ve yaban domuzu gibi birçok yabani hayvan türüne ev sahipliği yapıyor.

Yıl boyunca akan dereler, doğal kaynak suları ve serin çeşmeler, özellikle sıcak yaz aylarında doğa içinde serin bir kaçış noktası arayanlar için ideal bir ortam sunuyor.

Yozgat’ın bu saklı cenneti, yalnızca yerel halkın değil, doğa tutkunları ve fotoğrafçılar başta olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanından gelen ziyaretçilerin ilgisini çekecek gibi görünüyor.

Mehmet Doğan’ın kadrajından yansıyan bu doğal miras, Akdağmadeni’nin turizm potansiyelini bir kez daha gözler önüne serdi.

*Fotoğraflar Mehmet Doğan'a ait