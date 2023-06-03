Yozgat’ta 13 farklı sektörde 194 işyerini ziyaret ederek İşgücü Piyasası Araştırması (İPA) yaptı.

Araştırma kapsamında Yozgat işgücü piyasasında imalat, inşaat ve toptan ve perakende ticaret sektörlerinin ön planda olduğu gözlendi.

“EN YÜKSEK İMALAT SEKTÖRÜ”

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Yozgat Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Taner

Yıldız, “Yapılan araştırmada Yozgat’ta 164 kişilik açık iş olduğu tespit edilmiştir. Araştırma kapsamında Yozgat genelinde açık iş sayısının en yüksek olduğu sektör 73 kişi ile imalat sektörüdür. İlimizde en fazla açık iş olan meslekler ise tuğla imal işçisi, makineci (dikiş) ile satış danışmanı ve uzmanı meslekleridir. İlimizde açık işlerde talep edilen becerilerin öncelik sıralaması incelendiğinde; takım çalışması, sorun çözme ve insiyatif alabilme ile iş tecrübesi becerilerinin ön plandadır. Ayrıca Yozgat ilinde 20 artı istihdamlı işletmelerde, işverenlerin talep ettikleri işçileri en çok İŞKUR aracılığı ile aranmaktadır. İŞKUR aracılığı ile işçi arayan işverenlerin oranı yüzde 79,1 olup bu oran yüzde 71 olan Türkiye ortalamasının üstünde yer almaktadır” dedi.

“İŞÇİ BULMAKTA GÜÇLÜK ÇEKİLİYOR”

İşyerlerinin toplam 323 işçiyi bulmada güçlük çektiklerinin belirlendiğini ifade eden Yıldız, “İşgücü Piyasa Araştırması kapsamında işverenlere son bir yıl içerisinde hangi mesleklerde eleman temininde güçlük çektikleri, eleman sayısı ve bu mesleklerde eleman temininde güçlük çekilmesinin nedenlerinin soruldu. Yozgat ilinde 20 ve üzeri işçi çalıştıran işyerlerinin yüzde 9,37’sinin eleman temininde güçlük çektiği bildirdi. Son bir yıl içerisinde araştırmaya katılan işyerlerinin toplam 323 işçiyi bulmada güçlük çektikleri belirlenirken; eleman temininde en çok güçlük çekilen mesleklerde ise çorap örme makinesi operatörü, tuğla imal işçisi, makineci (dikiş) mesleklerinin ön planda oldu” şeklinde konuştu.

Yıldız, Yozgat’ta çalışanların en fazla olduğu sektörlerin imalat, toptan ve perakende ticaret ile idari ve destek hizmet faaliyetleri sektörleri olduğunu belirtirken, “Toplam çalışanların içinde bu üç sektörde çalışanların oranı yüzde 73 düzeyindedir” dedi.

YÜZDE 36,9 SEVİYESİNE

Kadın istihdamının en fazla olduğu sektörün imalat sektörü olduğunun altını çizen Yıldız, “İl genelindeki toplam kadın çalışanların içinde imalat sektöründe çalışanların payının yüzde 36,9 seviyesindedir. Ayrıca ilimizde kadın çalışan oranının en yüksek olduğu sektörün ise insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri sektörü oldu. İnsan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri sektöründe kadın çalışan oranının yüzde 71 düzeyindedir” ifadelerini kullandı. Alpaslan Demir