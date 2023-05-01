Akreditasyon Süreçlerini Değerlendirme ve İstişare Toplantısı gerçekleştirildi.

Eğitim Fakültesi toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanı Profesör Dr. Mehmet Sağlam, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölüm Başkanı Doçent Dr. Gürsel Güler, Temel Eğitim Bölüm Başkanı Doçent Dr. Özgür Babayiğit, Türkçe ve Sosyal Bilimleri Eğitimi Bölüm Başkanı Doçent Dr. Hacı Çoban ve Yabancı Diller Eğitimi Bölüm Başkanı (Uhde) Profesör Dr. Nezahat Güçlü katıldı.

Akreditasyon süreçlerini değerlendirme ve istişare toplantısında, Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan her bölüm içerisinde bir akreditasyon alt komisyonunun oluşturulması ve ilk etapta Fen Bilgisi Öğretmenliği ve Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Lisans Programlarının akreditasyon sürecine başvurması kararlaştırıldı. Haber Merkezi