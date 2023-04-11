Başkan Coşar sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Fuat Oktay Organize Sanayi Bölgemizde yatırım yapmaya hazırlanan, 1993 yılında İstanbul'un Bağcılar ilçesinde “Kaliteli Üretim” ilkesiyle kurulan ve dünya markalarına hizmet veren Cüno Tekstil, ilçemizde kuracağı fabrikasının tamamlanma aşamasına geçinilmesine kadar hayata geçirdiğimiz iş merkezinde faaliyete geçecek ve çeşitli branşlarda personel alımı yapacaktır. Bu kapsamda, detaylı bilgi almak ve başvuruda bulunmak üzere belediyemizi ziyaret edebilirsiniz” ifadelerini kullandı. Alpaslan Demir