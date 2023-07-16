Gemerekli çiftçilerin yoğun ilgisi altında gerçekleştirilen açılış töreninde konuşan Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, "Gemerek’e değer katan böyle bir tesisi kazandırmanın gururunu yaşıyoruz" dedi.

Kayseri Şeker, Sivas’ın Gemerek ilçesinde 2018 yılında kurduğu besi çiftliğinin ardından bir adım daha atarak Tarım Market ve akaryakıt istasyonunu hizmete sunması, bölge çiftçileri tarafından memnuniyetle karşılandı.

İşletmeciliğini Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi’nin yapacağı Tarım Market ve akaryakıt istasyonunun açılış törenine Gemerek Kaymakamı Muhammed Taha Büyükserin, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Ercan Baltacı, Emniyet Müdürü Hüseyin Baba, Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Mehmet Sarıhan, İlçe Müftüsü Harun Kılıç, Tarım İlçe Müdürü Atakan Özdemir Ak Parti ve MHP İlçe Başkanları Çağrı Balcı ve Oğuzhan Öztürk, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Kayseri Şeker Yönetim Kurulu Başkanı Hurşit Dede, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi ve Kayseri Şeker Yönetimi, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Müdürü Mesut Karabulut, Kayseri Şeker Genel Müdürü İsmail Gedik ile çalışanlar ve çok sayıda çiftçi katılım sağladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan açılış töreninde konuşan Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay şu görüşlere yer verdi: "Gerçekten mutlu, gururlu bir gün yaşıyoruz. Bu tesis Kayseri Şeker tarafından yapıldı. Kayseri Pancar Kooperatifi ortak dışı bir satış yapacağı tesisi ilk defa kazandırmış oldu. Bu Pankobirlik camiasında da bir ilk, bunu başarıyor olmak bizim için gerçekten gurur vesilesi.”

Bin 470 metrekare alan üzerinde inşa edilen ve 25 milyon liraya mal olan tesis çiftçilerin yanı sıra bölge halkının da ihtiyaçlarını karşılayacak olup, istihdama da önemli katkı sağlayacağına vurgu yapan Başkan Akay, konuşmasına şöyle devam etti; "Gemerek’in girişindeki bu güzel tesis el birliği ile inşallah çok başarılı hizmetler yapacak. Kayseri Şeker, çiftçimizin üretimine her türlü desteği elinden geldiği kadar sağlıyor. Yani pancar ekimi için tohumdan tutunda gübre ihtiyaçlarına kadar zamanında ve yeterince Kayseri Şeker tarafından karşılandı. Arkasından avans takvimi açıklandı ve bir gün sapmadan her türlü ihtiyacı zamanında karşılanıyor bilin ki Türkiye de bunu yapabilen yegâne şirket Kayseri Şeker. Bunu iftiharla söylüyorum; Biz büyük bir Kayseri Şeker Ailesiyiz, çiftçisiyle, çalışanıyla, yönetimiyle birlik bütünlük içerisinde, el birliği ile omuz omuza vererek, işimize samimiyetle sahip çıkarak bu başarıyı elde ediyoruz. Cenabı Allah bu birliğin, bütünlüğün bereketini bize ihsan ediyor. Biz çiftçimize karşı sorumluyuz. Allah emeklerimizi zayi etmesin, bereketli eylesin bu tesislerimizi hepimize hayırlı uğurlu eylesin, emeği geçenlerden Allah razı olsun."

Gemerek Kaymakamı Muhammed Taha Büyükserin ise konuşmasında, "Burada sadece bir tesis açılışı değil aynı zamanda bizim için çok kıymetli olan Kayseri Şeker Fabrikasının çiftçileri ve yönetimi ile bir araya gelmesi bizi ziyadesiyle memnun ediyor. Başkanımız sağ olsun buraya teşrif etmişler, çiftçilerimiz ile bir araya gelmişler. İnşallah artan verimle tarım anlamında bu şekilde devam edeceğiz. Yeni tesisimiz ilçemize hayırlı olsun. Allah bol bereketli kazançlar nasip etsin" dedi.

Açılış töreni kurdele kesiminin ardından İlçe Müftüsü Harun Kılıç’ın yaptığı dua ve kurban kesimi ile sona erdi. İHA