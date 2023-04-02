Boğazlıyan Organize Sanayi Bölgesi'nde inşaat çalışmaları bitmek üzere olan Asi Künefe'nin faaliyete geçmesi ile birlikte yüzlerce kişi iş imkanına kavuşacak, istihdama ve ekonomiye de büyük katkılar sağlayacak.

Yozgat ve ilçelerinde faaliyete geçen gerek devlet yatırımları gerekse özel sektörlerin katkısı ile TR72 bölgesinde bulunan Yozgat'ta istihdam oranı arttı. Yozgat'ta istihdam oranı yüzde 48,0, İşsizlik oranı ise yüzde 11,4 olarak kayıtlara geçti.

Yozgat ve ilçelerinde son yıllarda faaliyete geçen devlet yatırımları ve özel sektörlerin katkısıyla istihdam oranı arttı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, 2022 yılında ülke genelinde işsizlik oranı yüzde 10,4 seviyesinde gerçekleşti. İstihdam edilenlerin sayısı ise bir önceki yıla göre 1 milyon 955 bin kişi artarak 30 milyon 752 bin kişi oldu.

İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 8,9 iken kadınlarda ise yüzde 13,4 olarak tahmin edildi. Genç nüfusta ise işsizlik oranı yüzde 19,4 olarak kaydedildi. İstihdamın yüzde 56,5'i hizmet sektöründe yer aldı. Son yıllarda Yozgat'ta istihdam oranı yüzde 48,0, işsizlik oranı ise yüzde 11,4 olarak gerçekleşti.

Yozgat ve ilçelerindeki istihdam artışı, bölgenin ekonomik gelişimine olumlu katkılar sağlarken, Bu sayede daha fazla kişinin iş sahibi olmasıyla birlikte, yerel ekonomiyi de canlandırıyor.

İşsizlik oranının genç nüfusun iş hayatına daha kolay adım atabilmesi için yeni çalışmaların artarak devam etmesi ve bu bağlamda, gençlerin eğitimleri ile iş hayatı arasındaki bağlantıların güçlendirilmesi, mesleki eğitim programlarının genişletilmesi ve girişimcilik faaliyetlerinin desteklenmesi gibi adımlar olarak göze çarpıyor.

"BOĞAZLIYAN OSB'DE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR"

Diğer yandan Yozgat'ın parlayan yıldızı olarak göze çarpan Boğazlıyan'da Belediye Başkanı Gökhan Coşar'ın gayretleri, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın da katkı ve destekleriyle Boğazlıyan'a kazandırılan Organize Sanayi Bölgesi'nde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Başkan Coşar'ın Boğazlıyan'ın gelişim ve değişiminde önemli rol üstlenen, vatandaş odaklı hayata geçirilen projeleri meyvelerini verirken, Her kesiminin yaşamına dokunacak çalışmaları ile gönüllere dokunmaya devam ediyor. Boğazlıyan'a ve bölgeye büyük katkı sağlaması beklenilen Organize Sanayi Bölgesi'nde inşaat çalışmaları bitmek üzere olan Asi Künefe'nin faaliyete geçmesi ile birlikte yüzlerce kişi iş imkanına kavuşacak, ekonomiye de büyük katkılar sağlayacak. Haber Merkezi