Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı birinci çeyrek (Ocak-Mart) İşgücü Girdi Endeksleri verisini açıkladı. Buna göre; sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, 2023 yılı l. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 7 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 4,2, inşaat sektöründe yüzde 16,7 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 7,1 arttı. Haber Merkezi