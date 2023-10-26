Yozgat’ta önümüzdeki 2 gün içerisinde hava sıcaklıklarının hissedilir şekilde azalması bekleniyor.

havalr soğuyor (3)

Cumhuriyetin 100. yılına özel tasarlanan pullar: 29 Ekim'de tedavüle girecek Cumhuriyetin 100. yılına özel tasarlanan pullar: 29 Ekim'de tedavüle girecek

T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava tahmin raporuna göre, Yozgat’ta bugün havanın çok bulutlu olacağı ve sıcaklığın 9 ila 27 derece arasında değişiklik göstereceği öngörülüyor. Yarın ile Cumartesi günü havanın parçalı bulutlu ve sıcaklığın 9 derece olacağı tahmin edilirken, hafta sonunun parçalı bulutlu geçeceği değerlendiriliyor. Cuma ve Cumartesi günleri de sıcaklığın 9 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. (Haber Merkezi)

Kaynak: İleri Gazetesi