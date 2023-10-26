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Yozgat’ta önümüzdeki 2 gün içerisinde hava sıcaklıklarının hissedilir şekilde azalması bekleniyor.

T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava tahmin raporuna göre, Yozgat’ta bugün havanın çok bulutlu olacağı ve sıcaklığın 9 ila 27 derece arasında değişiklik göstereceği öngörülüyor. Yarın ile Cumartesi günü havanın parçalı bulutlu ve sıcaklığın 9 derece olacağı tahmin edilirken, hafta sonunun parçalı bulutlu geçeceği değerlendiriliyor. Cuma ve Cumartesi günleri de sıcaklığın 9 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. (Haber Merkezi)