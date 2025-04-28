Moda dünyasına olan ilgisiyle dikkat çeken Su Çiftçi, yarışmaya katılmasıyla izleyicilerin "Su Çiftçi kimdir?" sorusunu gündeme getirdi. 34 yaşındaki Su Çiftçi, modaya olan tutkusu ve kendine özgü tarzıyla yarışmada iddialı bir duruş sergiliyor.

SU ÇİFTÇİ KİMDİR?

Su Çiftçi, 34 yaşında ve 2 kardeşiyle birlikte büyüdü. Babası yurtdışında yaşayan Çiftçi, annesiyle Türkiye'de yaşamını sürdürüyor. Bekar olan yarışmacının, özel bir ilişkisi bulunmuyor. Modaya olan ilgisi, profesyonel iş hayatının yanı sıra kişisel tarzıyla da kendini gösteriyor.

Yaklaşık 10 yıl boyunca yatırım uzmanı olarak çalışan Su Çiftçi, bu süre zarfında birçok markanın yöneticileriyle iş birliği yaparak deneyim kazandı. Moda dünyasına olan düşkünlüğü ise onun, kendi tasarımlarını ortaya koymasına olanak sağladı. Kendi tasarımı olan kıyafetler ve büyük bir alışveriş tutkusu, onun stiline olan ilgiyi pekiştiriyor.

SOSYAL MEDYADA ETKİLİ BİR İSİM

Sosyal medyada oldukça aktif olan Su Çiftçi, Instagram üzerinden 110 binden fazla takipçiye sahip. Stil ve kombin odaklı içerikler üreten Çiftçi, paylaşımlarıyla geniş bir takipçi kitlesi oluşturdu. Özellikle özgün tarzı ve dikkat çeken pozlarıyla sosyal medya dünyasında adından söz ettiriyor.

SU ÇİFTÇİ'NİN İŞTE BENİM STİLİM YOLCULUĞU

Modaya olan ilgisi ve kendine güvenen duruşuyla İşte Benim Stilim yarışmasına katılan Su Çiftçi, jüri üyelerinin ve izleyicilerin dikkatini çekmeyi başardı. Yarışmanın yeni sezonunda Ivana Sert, Güzide Duran ve Nur Bilen Yavuzer’in jüri üyeliğinde yarışmaya katılan Çiftçi, yarışmanın iddialı isimlerinden biri olarak öne çıkıyor.

Su Çiftçi, İşte Benim Stilim'deki performansıyla modaseverlerin ilgisini çekmeye devam ederken, Instagram’daki popülaritesiyle de sosyal medyada dikkatleri üzerine topluyor. 34 yaşındaki yarışmacı, hem profesyonel iş deneyimi hem de tasarım konusundaki tutkusu ile yarışmada ilerlemek için büyük bir azimle mücadele ediyor.