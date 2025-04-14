Gerek tarzıyla gerekse kişiliğiyle öne çıkan Seyyid, kısa sürede sosyal medyada da gündem oldu.

Faslı bir baba ve Türk bir annenin çocuğu olarak Amerika Birleşik Devletleri'nde dünyaya gelen Mariam Seyyid, çok kültürlü geçmişiyle farklı bir profil çizmektedir. Çocukluk ve gençlik yıllarını farklı kültürlerin içinde geçiren yarışmacı, özgün tarzıyla yarışmada fark yaratmayı hedefliyor.

Yarışma profiline göre Mariam Seyyid’in 20’li yaşlarının başında olduğu tahmin ediliyor. Yaklaşık 1.68 cm boyunda ve 52 kilogram ağırlığında olan Seyyid’in, sağlıklı yaşam ve sporla yakından ilgilendiği biliniyor. Ekstrem spor antrenörlüğü yapan yarışmacı; dağcılık, kamp, doğa yürüyüşleri ve fonksiyonel egzersizler gibi alanlarda profesyonel eğitimler veriyor.

Yarışmanın ilk bölümünde jüri üyelerinden çok yarışmacı arkadaşı Su’nun eleştirileriyle karşılaşan Mariam Seyyid, yaşadığı duygusal anlarla da dikkat çekti. Eleştiriler karşısında gözyaşlarını tutamayan yarışmacıya, jüri üyeleri moral vererek destek oldu.

Yarışma sonrası Mariam Seyyid’in özel hayatı da izleyiciler tarafından merak edilmeye başlandı. Evli olmadığı bilinen Seyyid, moda dünyasındaki yolculuğunu kararlılıkla sürdürüyor. Hem şık kombinleri hem de sakin ve güçlü duruşuyla öne çıkan yarışmacı, programın en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor.