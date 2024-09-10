İstanbul’un Vefa semtinde yer alan Molla Gürani Cami, üç yıl süren kapsamlı bir restorasyonun ardından tekrar ziyarete açıldı. Restorasyon sırasında, caminin girişindeki kubbelerde 700 yıllık, Tevrat'ta adı geçen peygamberlerin mozaikleri gün yüzüne çıkarıldı. Bu gelişme, vatandaşlar arasında caminin tam olarak nerede olduğu ve Molla Gürani'nin kimliği hakkında yeni araştırmalara yol açtı.

MOLLA GÜRANİ CAMİ NEREDE VE NE ZAMAN RESTORASYON YAPILDI?

Molla Gürani Cami, İstanbul’un tarihi Vefa semtinde bulunuyor. 2018 yılında başlayan restorasyon çalışmaları, 2021 yılında tamamlandı. Tarihi cami, 1476 yılında Fatih Sultan Mehmet döneminde camiye dönüştürülmüştü. Restorasyon sürecinde caminin iç mekanındaki önemli mozaik ve tarihi unsurlar yeniden gün yüzüne çıkarıldı.

MOLLA GÜRANİ KİMDİR?

Molla Gürani, 1410 yılında Diyarbakır’ın Güran kasabasında doğmuş bir İslam alimi ve Osmanlı döneminin önemli figürlerinden biridir. Şafii mezhebine bağlı olan Gürani, müderris, kadı, kazasker ve Osmanlı Devleti müftüsü olarak tanınır. Eğitim hayatına Bağdat, Diyarbakır, Hayfa ve Hınıs’ta başlamış, Şam ve Kahire’de dersler almıştır.

Molla Gürani, dönemin ünlü alimi İbn-i Hacer Askalani'den hadis ve fıkıh dersleri alarak, Kahire ve Şam'da ders vermeye başlamıştır. Fatih Sultan Mehmet döneminde Şehzade Mehmed’in eğitiminde önemli bir rol oynamış ve padişahın güvenini kazanmıştır. Özellikle Şehzade Mehmed’in eğitimine verdiği önem ve disiplini ile tanınan Gürani, Osmanlı kültürünün gelişiminde önemli katkılarda bulunmuştur.

İSTANBUL’UN FETHİNDE MOLLA GÜRANİ’NİN ROLÜ

İstanbul’un 1453’teki fethinde Molla Gürani’nin rolü büyüktür. İstanbul’un Osmanlı topraklarına katılmasında, Fatih Sultan Mehmet’in aldığı tavsiyelerde önemli bir yer tutmuştur. Molla Gürani, fethin devamını savunmuş ve Osmanlı donanmasının başarısızlık yaşadığı dönemde padişahın kararlı bir tutum sergilemesini sağlamıştır.

Molla Gürani, adaleti ve dürüstlüğü ile Osmanlı tarihinde önemli bir figür olarak yerini almıştır. Restorasyonu tamamlanan Molla Gürani Cami, hem tarih hem de kültür açısından büyük bir öneme sahiptir. Camiye yapılan restorasyon ve Molla Gürani’nin hayatı, hem tarihi hem de kültürel bağlamda derinlemesine incelenmesi gereken konulardır.