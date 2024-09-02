İstanbul’da 15 yıl boyunca özel bir kolejde güvenlik amirliği yapmış olan Şahan, memleket hasreti ve hayvan sevgisiyle dolu bir hayat sürmek için köklerine döndü.

Hasan Şahan, Şefaatli’deki iki katlı evinin bahçesinde, hayvanlara olan tutkusunu hayata geçirebilmek amacıyla kapsamlı bir proje gerçekleştirdi. Evin bahçesine kurduğu 11 kafes, bir ahır ve bir barınak ile çeşitli türlerden yaklaşık 100 kanatlı hayvan besleyen Şahan, aynı zamanda bir at ve 8 kangal köpeğiyle ilgileniyor.

“MEMLEKET HASRETİ VE HAYVAN SEVGİSİ BİZİ BURAYA GETİRDİ”

İstanbul'daki çalışma düzenini bırakarak memleketine dönüş yapan Hasan Şahan, “İstanbul’da özel bir kolejde güvenlik amiri olarak görev yapıyordum. Ancak memleket hasreti ve hayvan sevgisi beni buraya çekti. Bu süreçte, hem hobimi gerçekleştirmek hem de geçim sağlamak amacıyla bu projeye başladık. Şu anda 15 çeşit, 100’e yakın kanatlı hayvanım var; bunlar arasında tavus kuşları, ördekler, tavuklar, hindiler ve güvercinler bulunuyor. Ayrıca, 8 kangal köpeği ve bir atım da mevcut. Hayvanlarıma özenle bakıyorum ve onların sağlığını korumak için gerekli tedbirleri alıyorum” dedi.

Bahçesindeki hayvanat bahçesinin düzenini detaylandıran Şahan, “Evimin bahçesini hobi bahçesi olarak düzenledim. 11 tane kümes kurdum ve 6 tane daha yapmayı planlıyorum. Hayvanlarımı karışık kümeslerde bakmak yerine, her türü ayrı ayrı kümeslerde besliyorum. Bu şekilde, hayvanların sağlık durumlarını daha iyi takip edebiliyorum ve tedavi süreçlerini daha etkili bir şekilde yönetebiliyorum” şeklinde konuştu.

“HAYVANLARLA İLGİLENİRKEN HUZUR BULUYORUM”

Hayvanlarıyla ilgilenmenin kendisine büyük bir huzur verdiğini belirten Hasan Şahan, “Bu bahçede hayvanlar arasında vakit geçirmek bana gerçekten huzur veriyor. Akşamları burada çayımı içiyor, hayvanlarımı besliyor ve onları izliyorum. Bedensel ve zihinsel yorgunluğumu bu hayvanlar alıyor. İstanbul’daki düzenimi bozarak buraya geldim ve buradaki yaşamımın bana sağladığı mutluluğu tarif edemem. Büyükşehirlerin zorluklarını göremeyenler, dışarıda daha fazla imkan ve para olduğunu düşünebiliyor ancak bu tamamen yanlış bir algı. Memlekette kazanılan bir lira bile çok daha değerli. Herkes memleketinin kıymetini bilmelidir. Büyükşehirlere imrenmek yerine, kendi köklerine dönmeli ve memleketlerini terk etmemelidir” ifadelerini kullandı.