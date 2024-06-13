İstanbul Teknik Üniversitesi Sosyal Sorumluluk Kulübü tarafından Sarıkaya Babayağmur İlk ve Ortaokulunda sosyal etkinlik gerçekleştirildi. Etkinlikte atölye çalışmaları, boyama etkinlikleri yanı sıra geleneksel oyunlar oynandı.

Üniversite öğrencileri Sarıkaya Babayağmur İlk ve Ortaokulu öğrencileriyle beraber eğitim adına, geleceğe umut ile bakmaları için buluştular.

Etkinliğe İlçe Milli Eğitim Müdürü Cüneyt Yoldaş, okul idarecileri, öğretmenler, üniversite öğrencileri ile Babayağmur İlk ve Ortaokulu öğrencileri katıldı.

Etkinlikte kulüp üyeleri ve ilkokul öğrencileri okul bahçesinde oyunlar oynadılar, resim çizdiler, tiyatro gösterisi yaptılar. Etkinlikler boyunca dans eden, resim çizen miniklerin heyecanı fotoğraflarla ölümsüzleştirildi.

Etkinlik sonrasında İlçe Milli Eğitim Müdürü Cüneyt Yoldaş, sosyal sorumluluk projesini uygulayan İstanbul Teknik Üniversitesi Sosyal Sorumluluk Kulübü gönüllü üniversite öğrencilerine eğitime katkıları için teşekkür etti.