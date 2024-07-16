İstanbul Tokal Demir'in sahibi Ahmet Tok yaşamını yitirdi.

İstanbul Tokal Demir sahiplerinden iş insanı Ahmet Tok, önceki gün geçirdiği talihsiz bir kaza sonucu hayatını kaybetti. Ahmet Tok, havuza girdiği sırada dengesini kaybederek düşmüş ve ardından kaldırıldığı yoğun bakımda yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştır.

Ahmet Tok, İstanbul Tokal Demir kurucu ortaklarından ve aynı zamanda Çaykara Belediye Başkanı Hanefi Tok'un abisiydi. 65 yaşındaki iş insanı, kazanın ardından yoğun bakım ünitesinde tüm çabalara rağmen hayata tutunamamıştır. Vefat haberi, ailesi ve sevenleri arasında derin bir üzüntü yaratmıştır.

CENAZE TÖRENİ DETAYLARI

Ahmet Tok'un cenazesi, 16 Temmuz 2024 Salı günü ikindi namazı sonrası Çaykara'da merkez cami önünde kılınacak cenaze namazının ardından Eğridere Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında toprağa verilecektir.

Ahmet Tok'un kaybı, iş dünyasında ve yerel toplumda büyük bir boşluk yaratmıştır. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı diliyoruz.