Gümrük Muhafaza ekipleri kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde yürüttüğü çalışmalar neticesinde, Erenköy Gümrük Sahasına gelen bir tırdan şüphelenerek, araç ile getirilen güneş kremlerini inceleme altına aldı. Tatil sezonunu fırsata çevirmek isteyen kaçakçıların getirdiği kremlerden örnek alan ekipler, eşyanın gümrük idaresine beyan edildiğinden başka türde olduğunu belirledi. Firmanın düşük vergi ödemek amacıyla kremlerin kalitesini farklı şekilde beyan ettiği tespit edildi. Yapılan analiz ve incelemeler sonucunda standartlara uygun olmayan, ciltte ciddi sağlık sorunlarına sebep olabilecek toplam 104 bin 706 adet güneş kremine el konuldu. El konulan güneş kremlerinin piyasa değerinin 3 milyon Türk Lirası olduğu belirlenirken, güneş kremlerinin farklı beyan edilmesinden dolayı yaklaşık olarak 500 bin Türk Lirası kamu zararının önüne geçildi.

Olayla ilgili soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ediyor. İHA