Tekirdağ’ın Marmara Ereğlisi ilçesi açıklarında 3,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı İstanbul başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Tekirdağ’ın Marmara Ereğlisi ilçesi açıklarında saat 11.36’da 3,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin yerin 18 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.

Sarsıntı, İstanbul dahil çevre illerde de hissedildi. İlk belirlemelere göre deprem nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Yetkililer, vatandaşların resmi kaynaklardan gelen bilgilere itibar etmeleri konusunda uyarıda bulundu. Gelişmeler takip ediliyor.