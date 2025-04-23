Sarsıntı sonrası vatandaşlar büyük panik yaşarken, İstanbul’un Bahçelievler ilçesinde bir kişi korku nedeniyle balkondan atlayarak yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Deprem, İstanbul genelinde ve çevre illerde de şiddetli şekilde hissedildi.

Deprem sonrası İstanbul Valiliği ve AFAD ekipleri tarafından saha taramaları başlatıldı. İlk belirlemelere göre can kaybı bulunmazken, bazı bölgelerde küçük çaplı hasarların meydana geldiği bildirildi.

AFAD, vatandaşları artçı sarsıntılara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.