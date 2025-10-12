Yozgat'tan Ankara ve İstanbul'a giden yolcular, sis ve sağanak yağış nedeniyle yer yer bazı noktalarda görüş düştü. Bolu Dağı'nda etkili olan sis ve sağanak yağış nedeniyle görüş mesafesi düştü. Güzergahı kullanacak olan araç sahiplerine dikkatli olmaları uyarısı yapıldı.

Sis Ve Sağanak Etkili Oldu

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sis ve sağanak görüş mesafesini düşürdü. Kara yolunun Bolu kesiminde, Yumrukaya, Abant Kavşağı, Bolu Dağı Polisevi ve Bakacak kesimlerinde sağanak etkili oluyor.

Güzergahın yüksek kesimlerinde sağanakla birlikte etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düşüyor. Sürücüler yolda dikkatli ilerlerken, polis ve Karayolları ekipleri, sürücüleri sis ve sağanağa karşı tedbirli olmaları yönünde uyardı.

"Hız Yapmayın! Trafik İşaretlerine Uyun"

Yozgat'tan Ankara ve İstanbul'a giden yolcular, karayolları ve polis ekipleri sürücüleri hız yapmaları konusunda uyarırken trafik işaretleri ve işaretçilerine de uymaları istendi. Sis nedeniyle bazı noktalarda görüş mesafesinin 30 metreye kadar düştüğü belirtildi.