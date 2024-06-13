İstanbul Valisinin kim olduğu merak ediliyor. İstanbul Valisi Davut Gül’dür.

DAVUT GÜL KİMDİR? İŞTE DETAYLAR...

İstanbul Valisi Davut Gül'ün kim olduğu merak konusu oldu. 1974 yılında Erzurum'un Horasan ilçesinde doğan Gül, eğitim hayatına Horasan'da başladı ve Kadıköy Mehmet Beyazıt Lisesi'nde lise eğitimini tamamladı. Uluslararası İlişkiler alanında Kıbrıs Yakındoğu Üniversitesi'nden mezun olan Gül, 2000 yılında Gaziantep'te kaymakam adayı olarak göreve başladı.

Gül, kariyerinde Muğla - Kavaklıdere, İzmir - Kemalpaşa ilçelerinde kaymakam vekilliği, İngiltere'de yurtdışı stajı, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde yüksek lisans gibi görevlerde bulundu. 2009 yılında Türk İdareciler Derneği tarafından Yılın Kaymakamı seçilerek Şehit Kaymakam Ersin Ateş Ödülü'ne layık görüldü.

Sivas Valisi olarak görev yaptıktan sonra Gaziantep Valisi olarak atanmasıyla bilinen Gül, 5 Haziran 2023 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile İstanbul Valiliği'ne getirildi. Evli ve iki çocuk babası olan Vali Gül, İngilizce bilmektedir.