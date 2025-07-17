Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Uluslararası Medya Çalışma Grubu, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü dolayısıyla Ankara ve İstanbul’da kapsamlı medya programı düzenledi. Bu kapsamda, İstanbul Valiliği’nde “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Medya Programı” gerçekleştirildi.

İstanbul Valisi Davut Gül’ün katılımıyla düzenlenen programa, devletin üst düzey temsilcileri, akademisyenler, gazeteciler, hukukçular, 15 Temmuz gazileri ile darbe girişiminin tanıkları katıldı. Gazetemizin Genel Yayın Yönetmeni Yasin Nazım Kayhan da programa katılım sağladı.

"Devlete Bağlı İnsanlar Darbeye Geçit Vermedi"

Programda bir konuşma yapan İstanbul Valisi Davut Gül, FETÖ’nün devlet kurumlarına nasıl sızdığına dikkat çekti. Gül, “FETÖ terör örgütü devlet kurumlarına sızarken askerin, avukatın, polisin arasında üyeleri vardı. Ancak onlarla birlikte, vatana, devlete bağlı insanların da olması, sonuçta bu kişilerin Cumhurbaşkanı'nın çağrısına uyup meydana çıkmasıyla sonuçlandı.” dedi.

Vali Gül, devletin içindeki bu bağlılık sayesinde darbe girişiminin engellendiğini belirterek, “Yani güç yapılarında darbeye teşebbüs eden insanlar olduğu gibi, devlete bağlı insanlar da çoktu. Bu yüzden de 16 Temmuz’da darbe girişimi başarısızlıkla sonuçlandı.” ifadelerini kullandı.