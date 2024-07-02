Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan kararla, Sağlık Bakanlığı'na Prof. Dr. Kemal Memişoğlu atandı. Bu atama ve diğer görevden alma kararları, Resmi Gazete'de yayımlanarak kamuoyuna duyuruldu. Önceki Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın isteği üzerine yapılan bu değişiklikle, İstanbul İl Sağlık Müdürü olan Kemal Memişoğlu yeni Sağlık Bakanı olarak göreve başladı. Memişoğlu'nun 34 yıllık sağlık kariyeri detaylarıyla haberimizde yer alıyor.

Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, 1966 yılında Trabzon'da doğdu ve Rizeli kökenlidir. Tıp eğitimini Hacettepe Üniversitesi'nde tamamladıktan sonra çeşitli sağlık kuruluşlarında genel cerrahi uzmanı olarak görev yaptı. Miami Üniversitesi'nde Karaciğer ve Gastrointestinal Transplantasyon ünitesinde bulunduğu yıllar da dahil olmak üzere uluslararası deneyimler edindi. Akademik kariyerinde İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde başasistanlık ve sonrasında doçentlik ve profesörlük unvanlarını aldı. Sağlık yönetimi alanında yüksek lisans yaparak sağlık yöneticiliği deneyimleri de kazandı.

2002 yılından bu yana çeşitli sağlık kurumlarında yöneticilik yapmış olan Memişoğlu, evli ve üç çocuk babasıdır.