Özellikle Avrupa Yakası'nda ve sahil kesimlerinde etkili şekilde hissedilen sarsıntı, vatandaşları sokaklara döktü.

Deprem sırasında bazı binalarda küçük çaplı hasarlar oluşurken, can kaybı veya ciddi yaralanma yaşanmadığı bildirildi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi, depremin merkez üssünün Marmara Denizi açıkları olduğunu ve sarsıntının yerin yaklaşık 10 km derinliğinde gerçekleştiğini açıkladı.

Sosyal medyada ise depremin ardından çok sayıda paylaşım yapıldı. En çok dikkat çeken görüntülerden biri, bir vatandaşın cep telefonuyla kaydettiği anlar oldu. Görüntüde, sarsıntı sırasında paniklemek yerine sakin kalan ve esprili tepkiler veren bir kişinin tavırları, kısa sürede viral oldu.