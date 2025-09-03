Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’nda görevini sürdüren Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan, bu akşam yemek yediği restoranda bıçaklı saldırıya uğradı.

Boğazından bıçaklanan savcı olay yerinde hayatını yitirdi. Saldırganın 19 yaşındaki Can G. olduğu ve savcı Ercan Kayhan ile önceden husumetli olduğu bildirildi.

Olay yerine gelen 112 ekiplerinin yaptığı müdahalede savcı Ercan Kayhan’ın olay yerinde vefat ettiği tespit edildi. Şüpheli Mustafa Can G. ise olay yerinde polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.