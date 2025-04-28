Kısa sürede büyük ilgi gören dizi, hikayesi ve oyuncu kadrosuyla dikkat çekti. Dizide Emel karakterine hayat veren Nezaket Erden'in yaşamı ve kariyeri merak konusu oldu.

NEZAKET ERDEN KİMDİR?

1990 yılında Mersin’de doğan Nezaket Erden, ilkokul, ortaokul ve lise eğitimini Mersin’de tamamladı. Üniversite eğitimine Galatasaray Üniversitesi Felsefe Bölümü'nde devam eden Erden, ardından oyunculuk eğitimi için Akademi 35,5 Sanat Evi'nde burslu olarak eğitim aldı. 2016 yılında Kadir Has Üniversitesi Film ve Drama-Oyunculuk programında yüksek lisansını tamamladı.

Kariyerine 2015 yılında TV8'de yayınlanan, Burcu Esmersoy’un sunuculuğunu üstlendiği ve Gani Müjde, Gülse Birsel ile Haluk Bilginer’in jüri üyeliğini yaptığı “Komedi Türkiye” yarışmasına katılarak adım atan Erden, tiyatro sahnesinde de önemli çalışmalar yaptı. 2017 yılında Latife Tekin’in Sevgili Arsız Ölüm romanını tiyatroya uyarladı. 2018 yılında ise Hakan Emre Ünal ile birlikte Tiyatro Hemhâl’i kurdu.

Başarılı oyuncu, 57. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde İnsanlar İkiye Ayrılır filmiyle “En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu” ödülünün sahibi oldu.

NEZAKET ERDEN’İN YER ALDIĞI YAPIMLAR

2025 – İstanbul Ansiklopedisi (Dizi)

2024 – Pera Palas'ta Gece Yarısı (Dizi)

2023 – Bihter (Film)

2022 – Uysallar (Dizi)

2021 – Between Two Dawns – Serpil (Film)

2021 – Aykut Enişte (Film)

2020 – Baraj – Nermin (Dizi)

2020 – İnsanlar İkiye Ayrılır – Tilbe (Film)

2020 – İklim (Kısa Film)

2020 – Nasipse Adayız – Nurse Pınar (Film)