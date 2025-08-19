TÜİK tarafından yılın ikinci çeyreğine ilişkin iş gücü verileri paylaşıldı. Verilere göre gerçek işsizlik oranı yüzde 32'ye ulaştı.

Hane halkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2025 yılı II. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 106 bin kişi artarak 3 milyon 34 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,3 puanlık artış ile yüzde 8,6 seviyesinde gerçekleşti. Bu oran erkeklerde %66,1 iken kadınlarda %32,1 oranında görüldü.

Atıl İş Gücü Oranı Yüzde 32

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2025 yılı II. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 3.5 puanlık artış ile yüzde 32.0 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 22.1 iken potansiyel işgücü ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 20,2 olarak tahmin edildi.

İstihdam Oranı Düştü

İstihdam edilenlerin sayısı 2025 yılı II. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 41 bin kişi azalarak 32 milyon 435 bin kişi, istihdam oranı ise 0.2 puanlık azalış ile yüzde 48.9 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 66.1 iken kadınlarda yüzde 32.1 olarak gerçekleşti.