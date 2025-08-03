Türkiye’de gençler işsizlikle mücadelesi dikkat çekiyor. Bunun için yeni bir adım atılıyor.

Hükümetin yeni planlamasına göre, işsiz gençlerin köylere gelerek tarım ve hayvancılıkla uğraşmaları için detaylı bir teşvik programı uygulanacak.

Gençlere Umut Oluyor

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ortak çalışmasıyla uygulanması beklenen proje, özellikle büyük şehirlerde iş bulmakta zorluk çeken gençlerin kırsal kalkınmaya katkı sağlaması hedefleniyor.

Bu projeyle birlikte, işsiz gençlere köylerde tarla, sera veya hayvancılık tesisi kurmaları için hibe desteği, köy evlerinde barınma yardımı, Tarım makineleri ve tohum temini için sıfır faizli kredi, 2 yıl süreyle SGK prim desteği verilmesi hedefleniyor.

2025 senesi itibarıyla duyurulması beklenen bu proje, Türkiye genelinde işsiz gençlerin kırsal alanlara yönlendirilmesi ve üretime katılmaları açısından ilk gerçekleşecek.

Tarım sektörü, yaş ortalamasının yüksekliği sebebiyle genç nüfusun katılımını bekliyordu. Bu teşviklerle birlikte genç çiftçi sayısının yükselmesi hedefleniyor.