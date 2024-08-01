Batılı ülkeler vatandaşlarından Lübnan'ı terk etmelerini istedi. Peki İsrail, Lübnan'a karşı kapsamlı bir harekete girişebilir mi?İsrail'in bölgeye kan kusturduğu bu günlerde akıllardaki sorulardan birisi de Lübnan'a karşı bir harekatın olup olmayacağı.

İsrail'in, Lübnan'da Hizbullah'ın liderlerinden Fuad Şükrü'yü öldürmesi ve İran'ın başkenti Tahran'da Hamas lideri İsmail Haniye'yi katletmesi sonrası savaşın Lübnan'a sıçraması korkulan bir senaryo olarak ortada duruyor.

Filistin'de yaşayan bir kaynak, yaşanan son gelişmeleri Herkes Duysun için değerlendirdi.

FİLİSTİN DİRENİŞİ KİŞİLERE BAĞIMLI DEĞİL

Hamas hareketinin köklü ve organize geçmişine vurgu yapan kaynak, "Filistin'de mücadelenin geçmişi köklü ve derin.

Kişilerden bağımsız yıllardır büyük adanmışlarla ve imkansızlıklara rağmen devam eden bir direniş söz konusu.

Verilen şehitler du direnişe olan inancı ve bağlılığı daha da artırıyor.

İsrail bu alçak saldırılarla Hamas'ı ve Filistin direnişi dağıtacağını düşünüyorsa büyük bir yanılgı içindedir. Bunu tarihe bakarak görebilirler." dedi.

İSRAİL, LÜBNAN'IN GÜNEYİNDEKİ HİZBULLAH VARLIĞINDAN RAHATSIZ

İsrail'in savaşı büyüterek bölgesel bir çatışma haline getirmesi ve bunun üzerinde küresel güçleri Orta Doğu'ya çekere nihai hedeflerine yaklaşmak istediğini ifade eden kaynak, "İsrail'in amacının ABD'nin öncülüğünde batılı güçleri bölgeye çekerek savaşın kapsamını genişletmek ve meşruiyetini artırma amacı olduğunu düşünüyorum.

Lübnan'da burada kritik bir konumda.

Lübnan'ın güneyindeki Hizbullah varlığının İsrail'in kuzeyinde dolaylı bir tampon bölge oluşmasına sebep oldu.

İsrail bunu kabul etmiyor. Bu nedenle Hizbullah'ı yok etmek için elinden geleni yapacak.

Ancak Hizbullah askeri ve teknolojik olarak oldukça ilerledi, gücünü artırdı.

Bu, İsrail'in tek başına üstesinden gelebileceği bir savaş değil. İsrail'in savaşı bölgesel bir savaş haline getirmek istemesinin sebebi de burada yatıyor. Çatışmaların yayıldığı bir ortamda İsrail, İran ve Hizbullah'ı da ABD'nin hedef tahtasına koymak istiyor.

İRAN'IN VERECEĞİ YANIT ÇOK KRİTİK

İran'ın Haniye'nin katledilmesine yönelik vereceği cevabın belirleyeceği olacağını ifade eden kaynak, "İran son dönemlerde kendisine yönelik İsrail tarafından gerçekleştirilen sert saldırılara oldukça sınırlı yanıt verdi.

Kasım Süleymani'nin öldürülmesinden bu yana gelen süreçte yanıtlar cılız ve caydırıcılık barındırmaktan uzak kaldı.

İran'da bu durumun net bir şekilde farkında.

Bu nedenle Haniye'nin katli üzerine vereceği cevabın ses getiren bir içerik barındırması gerekiyor.

İran eğer bu konuda da daha önceki saldırılarda olduğu gibi kamuoyunu ikna etmekten uzak bir yanıt verirse yerler bir olmuş imajını düzeltmek bir hayli zor olacak" dedi.