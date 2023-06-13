İsmi karakolda yaşayacak

Bitlis’te iki yıl önce askeri helikopter kazasında şehit olan Korgeneral Osman Erbaş’ın ismi, doğum yeri olan Yerköy’e bağlı Saray Köyü’nde yaptırılan jandarma karakolu ile yaşayacak.

Köy Muhtarı Mustafa Kurt, aynı zamanda ilkokul arkadaşı olan Şehit Korgeneral Osman Erbaş’ın ismini taşıyan karakolun köylerine yaptırılmasından mutluluk duyduklarını dile getirdi.

İnşaat çalışmalarının başladığını ve Mart ayında tamamlanarak hizmete açılmasının planlandığını ifade eden Kurt; “Eski karakolumuzda çatlaklar vardı. O zamanki albayımız bu yüzden hizmete devam etmesine müsaade etmedi. Eski karakolumuz yıkılmıştı, şükürler olsun yenisinin inşaatına başladık. İnşallah ‘Şehit Korgeneral Osman Erbaş’ın adını da vereceğiz buraya. İsmini burada yaşatacağız” dedi.

“EMEĞİ GEÇENLER SAĞOLSUN”

E-88 karayolu üstünde olmasından dolayı güvenlik açısından karakolun önemli bir görevi yerine getireceğini vurgulayan Muhtar Mustafa Kurt; “Karakolun buradan gitmesi nedeniyle yol üstünde olmamızdan dolayı ister istemez olaylar da artmıştı. Görevlilerden Allah razı olsun karakolumuzu buraya getirmek yeniden kazandırdılar. Yol kenarında olduğu için ve olayların fazla olduğundan dolayı karakolun ihtiyacını duyduk ve getirdik.

Çevre halkı karakolun gelmesini çok istedi. Gidince bir boşluğa düştü. Ama şuanda karakolun gelmesine köy halkı çok memnu ve seviniyor. Yol üstü olmasından dolayı karakolun olması büyük. Burada 20 uzman erbaşın görev yapacağını biliyoruz. Önceki daha küçük bir karakoldu ama şuanda yapılacak karakol 750 metre kare bir alanda yapılıyor. Daha modern ve güvenli karakol oluyor. Temeli sağlam oluyor. Çok güzel bir karakolumuz olacak” diye konuştu.

5 BİN METRE KARE ALANA YAPILIYOR

İnşaat mühendisi Ahmet Selçuk da 5 bin metre kare alan içinde yapılacak olan karakolun 800 metre kare idari bina, 280 metre kare yarı açık garaj, doldur boşalt istasyonu, yüksek nöbet kulübesi ve nizamiye olmak üzere 5 adet yapıdan oluştuğunu söyledi.

Temel aşamasında olan karakol inşaatı hakkında bilgi veren Selçuk şunları söyledi: “Şuanda temel aşamasındayız. Temel kalıpları yerine örmekteyiz. Ondan sonra temelimizi bir hafta sonra atmış olacağız. Yaklaşık 2024 Nisan tarihinde işi teslim edeceğiz. Tamamıyla çevre duvarları yeniden yapılacak. Bütün imalatları yenilenecek.”

KORGENERAL OSMAN ERBAŞ KİMDİR?

Osman Erbaş tümgeneral rütbesiyle 2016 yılında 6. Mekanize Piyade Tümen Komutanı olarak görev yapıyordu. 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit olan polis Aytekin Kuru ve Sevda Güngör ile Piyade Uzman Çavuş Halit Yaşar Mine için Adana’da Sabancı Merkez Camii’ndeki cenaze törenine katılan Osman Erbaş, “Türk askeri katil olmaz. Katil Türk askeri değildir. Onlar Türk askeri değil katiller” diyerek bağırmıştı.

Şehit Korgeneral Osman Erbaş, Yozgat’ın Yerköy ilçesi doğumlu. Korgeneral Erbaş’ın, son Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararlarıyla Elazığ’da bulunan 8. Kolordu Komutanlığı görevine atandığı ve Şehit Korgeneral’in 5 yıldır bu görevi yürüttüğü bilinenler arasında yer alıyor.

Erbaş, 2021 yılının Mart ayında Bitlis-Tatvan kırsalındaki helikopter kazasında hayatını kaybeden şehitlerimizden. Haber Merkezi