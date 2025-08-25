Eski Makine Kimya Endüstrisi (MKE) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İsmet Sayhan, İstanbul merkezli silahlı suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Elebaşılığını Selahattin Yılmaz’ın yaptığı örgütle bağlantılı olduğu öne sürülen Sayhan, casusluk suçlamalarıyla gündeme geldi.
İsmet Sayhan Kimdir?
Prof. Dr. İsmet Sayhan, akademisyen kimliğiyle tanınan bir isimdir.
Geçmişte Makine ve Kimya Endüstrisi A.Ş. (MKE) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmüştür.
Türk savunma sanayiinin tedarik süreçleriyle ilgili projelerde yer almış, bu alandaki çalışmalarıyla bilinir.
Akademik kariyerinde savunma sanayii, üretim ve tedarik zinciri yönetimi üzerine çalışmaları öne çıkmaktadır.
İsmet Sayhan Neden Gözaltına Alındı?
Soruşturma kapsamında, Sayhan’ın “Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) uzun vadeli top mermisi tedarik planları ve gizli fiyat bilgilerini sızdırdığı” iddia edildi.
MKE tarafından konuya ilişkin suç duyurusunda bulunuldu.
Sayhan’ın örgüt adına faaliyet yürüttüğü öne sürüldü.
Polis ekipleri, şüphelinin evinde ve ofisinde arama yaptı.
Bu gelişmelerin ardından Sayhan’ın gözaltına alındığı bildirildi.