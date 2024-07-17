Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) yeni Başkanlık Divanı belirlenirken dikkat çeken isimler arasında İsmet Büyükataman ön plana çıkıyor. MHP'nin yeni Genel Sekreteri olarak atanmasıyla parti içinde ve dışında geniş yankı uyandıran Büyükataman, uzun yıllara dayanan siyasi ve yönetim tecrübesiyle dikkat çekiyor.

İSMET BÜYÜKATAMAN KİMDİR?

1953 yılında Amasya'nın Merzifon ilçesinde doğan İsmet Büyükataman, eğitim hayatına başladığı yer olan Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Matematik bölümünden mezun oldu. Öğrencilik yıllarında Ülkü Ocakları'nın Bursa il başkanlığını üstlenerek siyasi hayata adım atan Büyükataman, öğretmenlik mesleğinden sonra MHP'de çeşitli kademelerde görev aldı.

Büyükataman, MHP Bursa İl Başkanlığı ve Bursa milletvekili adaylığı gibi önemli görevlerde bulunduktan sonra, 2009 yılında "Siyasi İşler, Parlamento ve Hükümet İle İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı" olarak atandı. 2011, 2012 ve 2015 yıllarında yapılan Olağan Kurullarla MHP Genel Sekreteri olarak görevlendirilen Büyükataman, partinin stratejik karar alma süreçlerinde etkin rol oynamıştır.

MHP'nin yeni dönemdeki stratejik hamlelerinden biri olarak belirlenen İsmet Büyükataman, Genel Sekreter olarak atanmasıyla parti içi ve dışı politika süreçlerinin şekillenmesinde önemli bir rol üstlenecek. Büyükataman'ın liderlik ve deneyimleri, partinin merkez yönetimindeki etkili konumunu güçlendirmeye devam ediyor.

Yeni dönemde MHP Genel Sekreteri olarak görev yapacak olan Büyükataman, partinin iç ve dış politikalarının şekillenmesinde önemli bir aktör olmaya aday görünüyor.