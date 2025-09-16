İsmail Terlemez, 1982, Çorum’un Mecitözü ilçesi doğumludur.

Hem doğduğu yere hem de bölge halkına duyduğu bağlılıkla bilinir.

Uzun yıllar Türk Silahlı Kuvvetleri’nde mühimmat yüzbaşısı olarak görev yaptıktan sonra 2019 yılında Arca Savunma Sanayi A.Ş.’yi kurarak özel sektöre geçiş yapmıştır.

Terlemez, yatırımlarını özellikle Çorum’un Sungurlu ilçesinde hayata geçirerek, yerel kalkınmaya da önemli katkı sağlamıştır.

Özellikle mühimmat üretimi ve savunma teknolojileri alanındaki girişimleriyle Türkiye’nin savunma sanayiinde dikkat çeken isimlerinden biri olmuştur.

Serveti Ne Kadar

Resmi olarak net serveti açıklanmasa da, sahip olduğu yatırımlar ve yönettiği projeler üzerinden şu veriler öne çıkıyor:

Arca Savunma'nın 550 milyon dolar yatırım hacmi

Toplam ihracat sözleşmeleri 2 milyar doların üzerinde

Savunma sanayi ihracat listelerinde yer alan projeler

Ar-Ge ve üretim kapasitesinde büyüme odaklı stratejiler

Bu veriler ışığında, Terlemez’in kişisel servetinin yüksek bir düzeyde olduğu tahmin ediliyor.

Ancak net rakamlar, hisse yapısı ve özel yatırımlar gibi unsurlara bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.