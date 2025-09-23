Televizyon dünyasının deneyimli isimlerinden İsmail Küçükkaya, üç yıl süren Halk TV macerasının ardından TV100 ile anlaşma sağladı.

Tv 100 İle Anlaştı

Küçükkaya, ayrılık kararını sosyal medyadan, “1992’de Hürriyet’te başlayan meslek hayatımın son 3 yılını Halk TV’de geçirdim. Memleket sevgisi ve meslek aşkıyla çalıştığım bu süreçte beni yalnız bırakmayan değerli izleyenlerime ve Halk TV emekçilerine sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum” sözleriyle duyurdu.

Tv100'de "İsmail Küçükkaya İle Yenigün" Başladı

Ünlü gazeteci, TV100 ekranlarında “İsmail Küçükkaya ile Yenigün” programıyla izleyiciyle buluşacak. Samimi haberciliği ve gündeme dair yorumlarıyla dikkat çeken Küçükkaya, yeni programında Türkiye’nin nabzını tutmaya devam edecek. Hafta içi her sabah ekranda olacak program, pazartesiden itibaren saat 08.00’de TV100’de yayınlanacak.