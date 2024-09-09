MTTB Yozgat teşkilatından Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi önceki dönem meclis başkanı İsmail Kahramanı ziyaret etti.

Geçtiğimiz hafta MTTB 14. istişare kampına katılmak üzere MTTB Yozgat teşkilatı bir grupla Kocaeli’ne gitti.

Ziyaretle alakalı bir açıklama yapan MTTB İl Başkanı Muhammed Emin Yurdusever, “Teşkilatımızın gelişimi faaliyetlerin irdelenmesi yeni hedefler için her yıl düzenli olarak yapılan İstişare kampımız oldukça verimli geçti. Yozgat özelinde raporlarımızı ve faaliyet planlarımızı genel merkezimize ilettik. Bizlere olan yaklaşımı ve güvenleri için genel başkanımıza teşekkür ediyoruz. Ayrıca bizlerden desteğini esirgemeyen AK Parti Yozgat İl Başkanı Çelebi Altuntaş’a şükranlarımızı sunuyoruz. Kampın ardından özel davetle Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi, geçtiğimiz dönem Meclis Başkanı İsmail Kahraman’ı İstanbul’daki ofisinde ziyaret ettik. Kendisine Yozgat özelinde bilgilendirme yapma fırsatı bulduk. Milli Türk Talebe Birliğinde genel başkanlık dönemi ve cumhurbaşkanımızla olan anılarını dinleme fırsatı bulduk. Yozgat’a olan özel ilgisi bizleri oldukça memnun etti. Misafirperverliği için kendisine teşekkür ediyoruz. Yeni eğitim ve öğretim dönemi Yozgat’a genç kardeşlerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.