Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniye, İran'ın başkenti Tahran'da İsrail'in gerçekleştirdiği hava saldırısında şehit oldu. Bu gelişme, başta Türkiye olmak üzere tüm dünyada büyük bir yankı uyandırdı.

Diyanet İşleri Başkanlığı, İsmail Heniye için Türkiye genelindeki 81 ilde gıyabi cenaze namazı kılınacağını açıkladı.

Yozgat'ta da düzenlenen bu namaz, şehit liderin anısına saygı duruşunda bulunulacak önemli bir etkinlik oldu.

İSMAİL HENİYE KİMDİR?

İsmail Heniye, 1962'de Gazze Şeridi'ndeki Elşati mülteci kampında dünyaya geldi.

İsmail Heniye’nin ailesi 1948 Arap-İsrail Savaşı sırasında Aşkelon şehrinden kaçarak mülteci durumuna düşmüştü.

1987'de Gazze İslam Üniversitesi'nden mezun olan Heniye, 1989'da I. İntifada'ya katıldığı ve Hamas üyesi olduğu gerekçesiyle tutuklandı.

1992'de serbest bırakıldıktan sonra, İsrail tarafından diğer İslami Cihad ve Hamas üyesi 415 kişilik grubun arasına katılıp, Güney Lübnan'a sürülen Heniye, ertesi yıl Gazze'ye geri döndü.

1999'dan 2004'e kadar, Hamas genel sekreteri Şeyh Ahmet Yasin'in özel kalem müdürlüğünü yapan Heniye, Aralık 2005'te yapılan ve 25 Ocak 2006'da tekrarlanan Filistin Yasama Konseyi seçimlerinde Hamas lideri Halid Meşal'in Şam'da sürgünde bulunmasından dolayı listenin en başında yer aldı.

Hamas'ın 132 sandalyeden 74'ünü aldığı seçimler sonucunda Haniye, 16 Şubat 2006'da Hamas'ın başbakan adayı olarak açıklanan Heniye, 19 Şubat'ta, ABD ve İsrail'in karşı çıkmalarına rağmen Filistin başkanı Mahmud Abbas tarafından başbakanlığa atandı.

Ekim 2006'da Gazze'de El Fetih ile Hamas üyelerinin çarpışmaları sırasında konvoyuna düzenlenen saldırıdan kurtulan Heniye, Mayıs 2007'de İsrail'in evine karşı düzenlediği füze saldırısını atlattı.

Heniye, Haziran 2007'de Gazze Şeridi'ndeki Hamas ile El Fetih arasındaki çatışmaların zirveye çıkması üzerine, Filistin devlet başkanı Mahmud Abbas tarafından görevinden alındı.