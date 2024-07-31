Hamas lideri İsmail Haniye, İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen bir saldırıda hayatını kaybetti. Hamas ve İran Devrim Muhafızları, Haniye'nin ölümünü doğrularken, olayın soruşturulmakta olduğu ve soruşturma sonuçlarının yakında kamuoyuyla paylaşılacağı bildirildi.

İSMAİL HANİYE'NİN HAYATI VE KARİYERİ

1962 yılında Filistin'deki El Şati Mülteci Kampı'nda doğan İsmail Haniye, 63 yaşındaydı. İlköğrenimini Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistin Mültecileri Yardım ve Çalışma Ajansı (UNRWA) tarafından yönetilen okullarda aldı. Gazze İslam Üniversitesi'nde Arap Edebiyatı okurken, Hamas ile tanıştı ve genç yaşta Filistin davasına katıldı.

1980'lerin sonunda Hamas'ın önde gelen üyelerinden biri olan Haniye, Birinci İntifada sırasında tutuklanarak üç yıl hapis yattı. 1992'de bazı Hamas liderleriyle birlikte İsrail ve Lübnan arasındaki tarafsız bölgeye sürgün edildi. Sürgünden döndükten sonra Gazze'ye yerleşen Haniye, 1997'de Hamas'ın ruhani lideri Şeyh Ahmed Yasin'in ofisinin başına getirildi.

SİYASİ KARİYER

2006 yılında Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas tarafından Filistin Başbakanı olarak atanan Haniye, El Fetih ile Hamas arasında Gazze'de yaşanan bir hafta süren kanlı güç savaşının ardından 2007'de görevden alındı. Görevden alınmasını "anayasaya aykırı" olarak nitelendiren Haniye, Gazze'yi yönetmeye devam etti.

İsmail Haniye'nin hayatı, Hamas içindeki yükselişi ve Filistin siyaseti üzerindeki etkisi, onun Ortadoğu'daki önemli figürlerden biri olmasını sağladı.