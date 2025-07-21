Emeklilik Komisyonu Başkanı İsmail Bolat’ın başkanlığında yapılan toplantıda, emeklilerin yaşadığı sorunlar, talepleri ve beklentileri ele alındı.
Komisyon üyeleriyle birlikte çözüm odaklı çalışmaların planlandığı toplantının verimli geçtiği bildirildi.
Toplantıya ilişkin açıklamada bulunan Anahtar Parti Yozgat İl Başkanlığı Emeklilik Komisyonu Başkanı İsmail Bolat’ın, emeklilerin yaşam standartlarını yükseltmek ve haklarını savunmak adına çalışmalara kararlılıkla devam edeceklerini belirtti.
Bolat, Anahtar Parti’nin toplumun tüm kesimlerini önemseyen bir anlayışla siyaset yürüttüğünü vurguladı.
Kaynak: Haber Merkezi