Günlük yaşamda karşılaştığımız her bireyin ardında bir hikaye yatar. Ancak bazı isimler vardır ki, adını duyduğumuzda merak ederiz. İsmail Arı da bu isimlerden biridir. Peki, İsmail Arı kimdir? Kaç yaşındadır? İsmail Arı'nın yaşamı hakkında detaylar bu yazıda sizleri bekliyor.

İSMAİL ARI KİMDİR?

1996 yılında İstanbul'da doğan İsmail Arı, Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik bölümünden mezun olmuştur. Gazetecilik kariyerine BirGün gazetesinin Ankara bürosunda başlayan Arı, Covid-19 salgını sürecinde sağlık muhabirliği yaparak dikkatleri üzerine çekmiştir. Sağlık alanında yaptığı haberlerle öne çıkan Arı, İstanbul Tabip Odası (İTO), Ankara Tabip Odası (ATO) ve Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) tarafından ödüller kazanmıştır.

ÖDÜLLERİ VE BAŞARILARI

İsmail Arı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'a dair yaptığı haberler nedeniyle Türkiye Gazeteciler Cemiyeti tarafından 2022 Yılı Siyasal Haber Ödülü'ne layık görülmüştür. Ayrıca, son dönemde "Kızılay Holding" adlı kitabı ile de adından sıkça söz ettirmiştir. Ancak, Kızılay Başkanı tarafından İsmail Arı'ya karşı açılan dava ertelenmiştir.

İsmail Arı'nın başarılarla dolu kariyeri, onun gazetecilik alanında ne denli önemli bir isim olduğunu göstermektedir. Onun hikayesi, genç gazetecilere ilham vermeye devam ediyor.