Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak, İl Müftüsü Ali Gülden’i ziyaret etti.

Müftü Ali Gülden, Müdür İsmail Altınkaynak’ı makamında ağırladı.

Ziyarette Müftü Gülden ve Müdür Altınkaynak, İl Müftülüğüne bağlı hafızlık ve Kur’an kurslarında devam eden eğitimlerin etkinliğini artırmak üzerine istişarede bulunuldu.

Ardından Bilal Şahin Hafızlık Kur’an Kursu'na giden Müdür İsmail Altınkaynak, Müftü Ali Gülden ile birlikte sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet etti.

İl Müftüsü Ali Gülden, hafızlık eğitiminin son derece önemli olduğunu belirterek İl Milli Eğitim Müdürlüğünün eğitim ve öğretim hizmetlerine sunduğu desteklerden dolayı Müdür İsmail Altınkaynak'a teşekkür etti.