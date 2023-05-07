Sorgun ilçesine bağlı Yeniyer kasabasının Ahmetfakılı Mahallesinde kain “Nusretlerin Oda” üstlendiği kültürel görevi halen sürdürürken, yüz yılı aşkın geçmişiyle de adeta iftihar ediyor.

Köylülerin adet, görenek gelenek ve kültürel faaliyetlerinde bir ekol olan köy odası, teknolojinin özellikle görsel medyanın azizliğine uğramış olsa da şimdilerle, köy işlerinin yürütüldüğü tarihi bir mekan olarak, çam ve ardıç ağacından, kendine has ahşap işlemeli tavan, ecdat kültürü oturma yerleri sedir ve divan ile geçmişten günümüze köprü oluşturuyor.

Köy sakinlerinden “Nusretler Sülalesi” mensuplarınca asırlar önce yapılan köy odası ailenin bugünkü temsilcisi muhtar Coşkun Cengiz eliyle işlevini devam ettiriyor. Ametfakılı mahallesi muhtarı Coşkun Cengiz ve kadim kültüre şahit olanların anlattıkları “Nusretlerin Oda”nın eğitim ve kültür yuvası olduğunu kanıtlar cinsten. Muhtar Cengiz “ Bu oda, bizim yani Nusretler (Nusratlar) sülalesinin büyükleri tarafından yüz yirmi yılı aşkın zamana önce yapılmıştır. Bu oda kültürü, birçok ünlü ismin yetişmesine katkı sunmuştur adeta. Müftü Hasan Efendi başta olmak üzere, cami yapılmadan önce ibadet yeri olarak da kullanılan, bazen de konaklama imkanı sunan bu oda, şair- yazar, askeri ve idari erkan, eğitimci ve hukukçunun hatta milletvekili İsmail Durak Ünlü’nün yetişmesinde pay sahibidir… Köy halkının kış aylarında sohbet ve muhabbet edip buluşup kaynaştığı bu oda, ne yazık ki televizyon ve teknolojinin çıkmasıyla, zamanla eski işlevini kaybetmiş sadece günümüzde köy işlerinin yürütüldüğü bir konuma gelmiştir.” Diyerek, oda kültürünün kaybolmaması için de çaba sarf ettiklerini vurguladı.

Yaklaşık 40 metre kare alandan oluşan oda, çam ve ardıç ağaçlarına ahşam oyma ve işlemeleriyle dikkat çekiyor. Sağlam ve dimdik ayakta durmasıyla da bir başka özellik ve güzellik taşıyor. Haber Merkezi