Aydın, ünlü sanatçının kazayla değil cinayet sonucu hayatını kaybettiğini öne sürdü.

Arabesk müziğin sevilen sesi Güllü’nün trajik ölümü sonrası gözler patronu Ferdi Aydın’a çevrildi. Ünlü işletmeci, canlı yayında yaptığı açıklamalarda “Kesinlikle öldürüldü” diyerek şoke eden iddialar dile getirdi.

Ferdi Aydın Kimdir?

İstanbul gece hayatının tanınan isimlerinden Ferdi Aydın, eğlence sektörü işletmeciliğiyle öne çıkan bir iş insanıdır. Magazin basınında sıkça “İstanbul gecelerinin yeni yıldızı” olarak anılan Aydın, uzun süredir mekân sahipliği yapıyor. Sanat dünyasından birçok ünlü ismin sahne aldığı mekanlarıyla adını duyurdu. Son dönemde ise, arabesk müziğin sevilen sesi Güllü ile birlikte anıldı. Güllü, yaklaşık 1,5 yıldır Ferdi Aydın’ın sahibi olduğu mekânlarda sahne alıyordu.

Aydın’ın doğum tarihi, eğitim ve aile geçmişine ilişkin resmi bilgiler kamuoyuna yansımış değil. Ancak, özellikle son dönemde sanatçı Güllü’nün hayatını kaybetmesinin ardından yaptığı açıklamalarla adını geniş kitlelere duyurdu.

Ferdi Aydın’ın Güllü Hakkındaki Açıklamaları Neler?

Güllü’nün 6. kattaki evinin penceresinden düşerek ölümü üzerine Ferdi Aydın, canlı yayınlara bağlanarak dikkat çeken iddialar ortaya attı. Olayın bir kaza olmadığını savunan Aydın, “Kesinlikle öldürüldü. Güllü Hanım’ın belinde platin vardı, düşmesi imkânsızdı. Bir buçukta yere düşüyor, bütün kemikleri kırılıyor. Orada olanların bu işten haberi var” ifadelerini kullandı.

Aydın ayrıca sanatçının mali durumuna değinerek, kazancıyla orantılı bir servete sahip olup olmadığının araştırılması gerektiğini söyledi. Bununla birlikte, Güllü’nün kızı ve asistanı hakkında da tartışma yaratan iddialar ortaya atan Aydın’ın sözleri kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.