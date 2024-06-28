Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak, 2024 yılı Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih danışmanlığı birimlerinin oluşturulduğunu söyledi.

İl Müdürü Altınkaynak, “Geleceğimizin teminatı gençlerimiz ile görevli öğretmenlerimize tercih döneminde başarılar dilerim” dedi.

Altınkaynak yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Öğrencilerin ilgi, yetenek, değer ve kişilik özeliklerini tanıması, mesleki seçenekleri fark etmesi, mesleklerin gerektirdiği nitelikler ile kişisel özellikleri arasında bağ kurması, mesleklere yönelik olumlu tutum geliştirmesi, kariyer farkındalığı kazanması, iş yaşamı ile eğitim arasındaki ilişkiyi ve yaşam boyu öğrenmenin kariyer gelişimi açısından önemini fark etmesini içeren kariyer gelişim alanını desteklemeye yönelik olarak 150 rehber öğretmen/psikolojik danışmanın görev alacağı LGS ve YKS Tercih Danışmanlığı Birimleri oluşturulmuştur. 2024 yılı Tercih Danışmanlığı Kılavuzu çerçevesinde ilimiz genelinde LGS için okul/kurumlarda 167, rehberlik ve araştırma merkezlerinde 17 toplam 184, YKS için okul/kurumlarda 101, rehberlik ve araştırma merkezlerinde 17 toplam 118, LGS ve YKS için toplam 302 Tercih Danışmanlığı Birimi oluşturularak öğrencilerin bir üst öğrenim kurumuna geçişleri aşamasında destek sağlanması amaçlanmaktadır.”