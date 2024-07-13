Sorgun’a bağlı Bahadın Belediye Başkanı Sami Eroğlu, doğalgaz aboneliklerinin hızla devam ettiğini söyledi.

Başkan Eroğlu, doğalgaz abonesi olmak isteyen vatandaşların gerekli belgeleri hazırlamaları noktasında uyarılarda bulundu.

Eroğlu, abone olacak vatandaşlardan istenen belgeleri şu şekilde sıraladı: Tapu (Belediyemizce kontrol edilerek), kimlik fotokopisi, Abone yapılacak eve ait bir fatura, abonelik bedeli 4 bin 182 lira olup, abone olunurken kartla tahsil edilecektir. Güvence bedeli bağlantı sırasında alınacak.”

Eroğlu yaptığı açıklamada, “Geçtiğimiz günlerde beldemizdeki doğalgaz altyapı çalışmaları kapsamında yatırım programında yer alan binaların abonelik işlemleriyle ilgili bilgilendirme toplantısı yapmıştık. Sürmeligaz Yozgat İşletme Müdürü İhsan Salman ve beraberindeki heyetle gerçekleştirilen toplantıya Bahadın halkı yoğun ilgi gösterdi. Vatandaşlarımıza yoğun ilgiden dolayı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.